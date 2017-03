Piazza Affari in cima all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Continua con il segno più la seduta dei. Gli acquisti diffusi interessano anche, che supera i listini di Eurolandia.Occhi puntati verso Bruxelles dove si riunisce l'Ecofin. Prima del Consiglio Economia e finanza composto dai Ministri delle finanze degli stati membri, Padoan ha avuto un bilaterale con il commissario UE alla concorrenza. Un incontro " costruttivo " come riportato da una portavoce di Bruxelles.Sul valutario, lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,08. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.229 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,18%.trascuratache resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto perscivola poco sotto la parità. In lieve rialzoche mostra frazionale incremento dello 0,55%.Seduta in rialzo per, con ilche avanza dell'1,08%. Sulla stessa linea ilTra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, le banche dopo che la BCE ha deciso di concedere più tempo per i Non Performing Loans. Tra lea grande capitalizzazione, buona performance perche sale di oltre il 2%.Correche mostra un guadagno del 4,72%.Svetta sul listino ilche mostra un ampio vantaggio del 5,89%.Ben impostatache mostra un incremento del 3,32%.Le peggiori performance, invece, si registrano suche scivola dello 0,66%Frazionali i ribassi diche arretra dello 0,56%In caloche segue la scia della Galassia Agnelli conin calo.