"Bando Trump": niente tablet e pc in cabina su jet per Usa da 8 paesi arabi. Solo in stiva

(Teleborsa) -Il Tycon Presidente non finisce di sorprendere. Le iniziative anti musulmani proseguono, nonostante le difficoltà che frappone la magistratura americana. Ora è il turno di un bando hi-tech, non si sa ancora esattamente da cosa provocato.L'aspetto curioso è che si tratta Paesi, chi più e chi meno, tutti alleati o partner in qualche modo degli Stati Uniti. E chissà che a "qualcuno" a questo punto possa venire in mente di cambiare posizione.Così, tablet e computer in stiva. Le compagnie aeree obbligate a questa ulteriore misura anti terrorismo sono Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ed Etihad Airways.Disposizioni che Londra applicherà ai passeggeri diretti nel Regno Unito da Turchia, Libano, Giordania, Egitto, Tunisia e Arabia Saudita. Una misura che il governo britannico considera "necessaria e proporzionata" per la "sicurezza del trasporto aereo".Il, che con Australia e Nuova Zelanda, è da sempre "in piena sintonia" con Usa e Regno Unito soprattutto in quanto a "connessioni di Intelligence", non ha per il momento preso decisioni.Valutazioni e analisi sono comunque in atto in tutti i Paesi occidentali.Si tratterebbe in quel caso diSenza contare, considerate le risorse della tecnologia, che si dovrebbe arrivare anche al divieto che queste apparecchiature possano essere sistemate all'interno dei bagagli in stiva,Laassunta dal Segretario alla Sicurezza interna Usa,Per alcuni esperti, la natura della misura di sicurezza sarebbe spiegata dalla notizia un possibile attacco dai cieli.L'emittente americana Cnn, in particolare, cita un membro dell'amministrazione Trump, secondo cui la decisione del Presidente è la conseguenza dell'intercettazione di una minaccia proveniente da terroristi di Al Qaeda nella penisola arabica, il braccio yemenita dell'organizzazione terroristica responsabile dell'11 settembre.. Dal bando Trump sono esclusi, oltre agli smartphone, anche le apparecchiature mediche.