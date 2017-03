Giù Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -penalizzate dai titoli (finanziari e costruzioni) più legati agli effetti delle politiche di spesa del Presidente USA, Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca, dopo il flop alla sua prima "battaglia" a Capitol Hill , sull'abolizione dell'ObamaCare, ha dimostrato che non è poi così facile portare avanti le promesse elettorali.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,81%. L'continua gli scambi a 1.254,4 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,77%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.Invariato lo, che si posiziona a 181 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,19%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%. Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,59%. Poco mosso, -0,07%., che termina con un calo dello 0,32% sulIn Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,29 miliardi di euro, dai 2,25 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,79 miliardi.216 sono le azioni scambiate: tra queste, 101 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 106 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 9 azioni del listino milanese.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,55%),(+0,86%) e(+0,64%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,26%),(-2,18%) e(-2,15%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 2,87% festeggiando la vittoria di Vettel al primo Gran Premio della stagione al mondiale di Formula 1 Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,68%, grazie ai vari upgrade giunti da più broker avanza dell'1,39%.Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,91%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,73%.