Terremoto, Gentiloni: "per ricostruzione oltre un miliardo all'anno per tre anni”

(Teleborsa) - Una cabina di Regia. Così il Presidente del Consiglio,ha definito la riunione che ha presieduto asul terremoto . Al tavolo erano presenti, oltre al commissario per la ricostruzione,, il capo del dipartimento della Protezione civile,e i presidenti delle regioni colpite dal sisma.(Lazio),(Marche),(Umbria),(Abruzzo).Al termine della riunione, la conferenza stampa in cui il Premier ha assicurato: "nel decreto che faremo a metà aprile inseriremo un fondo per la ricostruzione che sarà molto rilevante:, ma stiamo lavorando per avere risorse più ingenti possibili. Le modalità con cui questo fondo sarà utilizzato saranno rese note dal governo ad aprile".