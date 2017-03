Brexit, cosa succederà dopo l’attivazione dell’articolo 50?

(Teleborsa) - In scia al voto del Regno Unito a favore dell’uscita dall'Unione Europea, la reazione dell’economia britannica e del mercato azionario locale è stata più pacata del previsto., invece,. Ma ora che l’articolo 50 è stato attivato , cosa succederà?"Il deprezzamento della sterlina ha rispettato ampiamente le attese e ora stiamo iniziando a vedere che gli effetti inflazionistici sui prezzi più elevati delle importazioni stanno iniziando a impattare sull'inflazione delle famiglie”, ha commentato Azad Zangana, Senior European Economist & Strategist, di Schroders (società di risparmio gestito inglese quotata sulla piazza di Londra).ha continuato ad accelerare e attualmente è al 2,3%.entro la metà di quest’anno, il che implica che il reddito disponibile calerà ulteriormente nei prossimi trimestri,”.Per quanto riguarda l’ambito dei negoziati, la prima area di dibattito sarà il, basato sulle attuali liability del Regno Unito. Questa questione, con il rischio per entrambe le parti di non avere più tempo per completare le trattative e per arrivare a una conclusione adeguata e quindi a un assestamento per il Regno Unito.Se non verrà raggiunto un accordo entro i tempi stabiliti, spiega Zangana, “, cioè nell'eventualità di un abbandono unilaterale dall'UE, senza alcun accordo sul commercio o su qualsiasi altro aspetto della relazioni”. Questo sarebbe un “esito piuttosto negativo” per tutte le parti, salvo che per i più convinti all’interno dell’attuale Governo britannico.