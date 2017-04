Falck Renewables, al via il decimo parco eolico in Scozia

Falck Renewables

(Teleborsa) -ha messo in esercizio il Parco eolico di Auchrobert in Scozia. Il parco è composto da 12 turbine GE3.2.103 per una capacità massima di produzione di, sufficienti per ricoprire il fabbisogno di circa 26.000 famiglie, con un risparmio di CO2 di circa 46.000 tonnellate annue.Grazie alla messa in funzione del parco eolico di Auchrobert la capacità totale installata di Falck Renewables nel Regno Unito sale a 413 MW.Non gioisce il titolo ache cede il 2,03%.