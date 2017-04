Rallenta la ripresa dei consumi. Confesercenti: preoccupa ripartenza inflazione

(Teleborsa) -, nel 2016 la ripresa dei consumi delle famiglie è stata ancora debole (+1,3%), segnando addirittura un rallentamento sull'incremento registrato nel 2015 (+1,5%)."Un dato atteso, ma deludente", affermacommentando il datodiffuso oggi su reddito e disponibilità delle famiglie e conti delle amministrazioni pubbliche , soprattutto se si considera che il recupero di disponibilità da parte delle famiglie nel 2016 è stato aiutato dalla". Un aiuto eccezionale che non è destinato a ripetersi nel 2017: la ripartenza dei prezzi non mancherà di far sentire, nei prossimi mesi, il proprio effetto sulla spesa. Su cui potrebbero incidere, inoltre, anche la manovrina di aprile e la “manovrona” in arrivo a fine anno”.In generale, i dati odierni diffusi dall’Istat, "delineano un quadro di ripresa coerente con le previsioni, ma ancora troppo lenta, anche per quanto riguarda ildelle famiglie:del 2016,". Positivi, ma insufficienti, anche i risultati conseguiti sulla pressione fiscale – diminuita di 4 decimali – e sulla spending review, con la riduzione di 9 decimali delle uscite totali delle AP rispetto al PIL, soprattutto "a causa degli 11 miliardi in meno di spesa in conto capitale".. Per dare maggiore impulso ad una ripresa ancora troppo lenta, ", in particolare per la domanda interna". Si potrebbe, ad esempio, "ipotizzare una deduzione del 50% dall’imponibile Irpef per le spese in beni durevoli e semidurevoli delle famiglie, anche per soli due o tre anni: si tratterebbe di un intervento a costo zero o quasi per l’Erario, che recupererebbe il gettito perduto attraverso l’IVA pagata sull’intero importo".