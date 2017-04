Fisco, al via Precompilata 2017

(Teleborsa) - Al via l'operazione Precompilata 2017. "A breve, tramite l'applicazione web realizzata dall', i contribuenti potranno sia visualizzare, accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017 sia integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016. E' una delle novità lanciate dall'agenzia fiscale con il sito di assistenza dedicato all'operazione Precompilata, arrivata al suo terzo anno di vita. A meno di due settimane dall'apertura della stagione dichiarativa, il Fisco punta a potenziare al massimo l'assistenza sulla precompilata attraverso tutti i canali disponibili, dalla guida multimediale presto disponibile sul web alla sezione contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ).A partire dal prossimo 18 aprile il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni disponibili. Il 730 precompilato La mole di dati che ha viaggiato nei server dell'agenzia,(200 milioni in più rispetto all'anno prima).(+34,6%), grazie all'introduzione di voci come le spese sanitarie per i farmaci da banco e per le prestazioni erogate da ottici, parafarmacie e psicologi.messo a disposizione di 53 milioni di contribuenti: esattamente il doppio dell'anno scorso, quando le spese ammontavano a 14,5 miliardi".