Fed pronta al taglio del suo bilancio

(Teleborsa) - Il rialzo del costo del denaro sarà graduale. E' quanto è emerso dai verbali dell'ultima riunione delin cui il comitato di politica monetaria dellaha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli in un range compreso fra lo 0,75% e l'1%., numero uno della, è apparsa piuttosto ottimista sull'andamento dell'economia americana e ha confermato che la decisione di alzare i tassi "riflette i progressi dell'economia", che continua a crescere. Segni evidenti che arrivano anche dall'inflazioneche a febbraio ha centrato l'obiettivo del 2% . Lo pensano gran parte dei rappresentati delche credono che l'istituto centrale debba prendere provvedimenti per iniziare a tagliare il suo bilancio da 4.500 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, a condizione che i dati economici lo consentano. Questa la notizia più interessante su cui si sono concentrati gli analisti. Finora, infatti, la maggioranza degli addetti ai lavori non si aspettava che lamettesse mano al suo portafoglio die titoli legati ai mutui nel 2018. Fino ad oggi, infatti, si pensava che la riduzione del bilancio dovesse avvenire quando il processo di normalizzazione dei tassi d'interesse fosse "ben avviato".