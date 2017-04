Unicredit colloca con successo i primi due bond in dollari

UniCredit

(Teleborsa) -emessi nell'ambito del programma internazionale MTN dle valore di 30 miliardi di dollari, facendo leva sulla reazione positiva del mercato al piano strategico ed all'aumento di capitale da 13 miliardi La prima emissione del valore di 1,25 miliardi di dollari riguarda un, l'altra per un valore di 2 miliardi riguarda un bond scadenza 12 aprile 2027, rendimento 4,625%.Sulla base del processo di book building che ha visto la partecipazione di oltre di oltredistribuiti in tutto il mondo con, i titoli hanno le seguenti caratteristiche: per il bond a 5 anni, cedola al 3.750%, pagabile semestralmente, con un prezzo di emissione di 99.513%; per il bond a 10 anni, cedola al 4.625%, pagabile semestralmente con un prezzo di emissione di 99.085%.Grazie al riscontro di mercato molto positivo e visto il volume del orderbook, la price guidance inizialmente fissata è stata significativamente ridotta ad uno(pb) rispetto al 5-year U.S. Treasury per il bond a 5 anni e 240 pb rispetto al 10-year U.S. Treasury per quello a 10 anni.Il collocamento è stato curato da UniCredit Bank AG, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura e UBS in qualità di Joint Bookrunners. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di UniCredit S.p.A. sono: Baa1 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB+ (Fitch).