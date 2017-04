Borse europee in ostaggio della cautela. Piazza Affari al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Chiusura in lieve rialzo per le principali borse europee, mentre Piazza Affari rimane ancorata ai livelli della vigilia. Le borse si sono riprese durante la giornata, dopoun avvio in calo appesantito dalla notizia dell' attacco missilistico su una base siriana da parte degli Stati Uniti . A pesare sul sentiment in Europa, anche l'attacco terroristico avvenuto a Stoccolma Sul fronte economico, in focus il, preceduto dalla riunione dell'Eurogruppo. I 19 ministri si confrontano a Malta per cercare un'intesa sullo sblocco di una nuova tranche di aiuti per la Grecia Lieve calo dell', che scende a quota 1,062. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.266 dollari l'oncia. Il Petrolio (), in aumento (+0,83%), raggiunge 52,13 dollari per barile.rimane ai nastri di partenzache lima dello 0,05%. In rialzo frazionale, +0,63%. Resistenteche sale di uno 0,27%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.300,06 punti.Tra idi Milano, si distinguono(+2,52%),(+2,22%),(+1,62%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.scende dell'1,31%, mentre è in corso l'assemblea dei soci.Calo deciso per, che segna un -1,21%.Tra i titoli a media capitalizzazione di Milano, le prese di profitto colpiscono(-3,06%) dopo un avvio tonico grazie all' accordo preliminare raggiunto per acquistare una quota in Stx France , dopo mesi di trattative.Sul listino completo, exploit di(+17,43%) premiata dal mercato per la cedola straordinaria in pagamento a maggio