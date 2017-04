Banche, Bruxelles prende atto: Italia ha violato gli obblighi della BCE

(Teleborsa) -"prende atto dei casi di non ottemperanza menzionati nel rapporto annuale della BCE", pubblicato lunedì scorso in cui l'Eurotower ha denunciato "otto casi di non ottemperanza", delle banche italiane. Tra questi c'è anche la mancata consultazione da parte delsul decreto salva risparmio da 20 mld che il Governo ha varato in seguito al fallimento dell'aumento di capitale di MPS La BCE ha rivelato che la mancata consultazione da parte del Governo si può configurare come unache i Governi hanno sulla base di quanto prevede il. Preso atto di questo, la Commissione UE avrebbe ora il potere di lanciare unaanche se non è obbligata a farlo.Secondo quanto si apprende da Bruxellesper sanzionare la sola violazione dell'obbligo di notifica alla BCE. Questa inadempienza, tuttavia, potrebbe diventare un elemento aggravante per un Paese che avesse altri problemi con il diritto comunitario.