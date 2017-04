Juncker su DEF: "Governo italiano sulla strada giusta"

(Teleborsa) - Arrivano i primi commenti sul) e la "manovrina", approvate ieri dal Consiglio dei Ministri ."Non ho ancora visto nel dettaglio il DEF e la manovra correttiva, per cui non posso dare un giudizio circostanziato. Ma certamente l'impegno del governo italiano va nella buona direzione". E' quanto ha dichiarato da, presidente della commissione europea, in un'intervista su La Repubblica."L'Italia - ha affermato- sta facendo grandi sforzi per tenere sotto controllo il proprio deficit pubblico. Tuttavia, sul medio e lungo periodo, per salvare se stessi e l'Unione monetaria, è necessario che gli italiani risanino in modo decisivo le proprie finanze pubbliche e in particolare il loro enorme debito".In merito ai venti antieuropeisti che spirano nel Vecchio Continente, il. "Mettiamo subito in chiaro che escludo un'uscita dell'Italia dall'euro. Detto questo, mi rattrista vedere che il Paese perde competitività di giorno in giorno, di anno in anno. Ci sono riforme strutturali importanti che vanno fatte, sia pure con saggezza. L'Italia deve ritrovare un tasso di crescita che oggi è troppo debole".