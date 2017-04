Sicurezza ferroviaria, dal governo 300 milioni per le reti regionali

(Teleborsa) -(gestita dasocietà del gruppo) sono state 83: 59 morti e 24 feriti gravi. Sostanzialmente(83 vittime: 46 morti e 37 feriti gravi) e al di sotto del valore medio nazionale del periodo 2005-2015, segnando unE’ quanto è emerso dalla Relazione "La sicurezza ferroviaria nel 2016", presentata oggi, 12 aprile, dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie alla presenza del"Dopo gli investimenti degli ultimi anni per attrezzare l’intera rete italiana nazionale con i moderni sistemi,", ha dichiarato il ministro Delrio.Attualmente il traffico sulle reti regionali (circa 2000 Km, 20 milioni di treni-kilometro all’anno) è in minima parte coperto da sistemi automatici di protezione della marcia del treno. Il titolare del dicastero, ha citato l’ incidente avvenuto in Puglia, lo scorso luglio , spiegando che "èe di allineamento agli standard nazionali e internazionali".Le ferrovie regionali interconnesse sono entrate sotto la giurisdizione dell’ANSF (Agenzia Italiana per la Sicurezza delle ferrovie) a settembre del 2016. "Lo stanziamento dicon la linea nazionale – ha ricordato Delrio - è la dimostrazione che. Contiamo anche sulla collaborazione delle Regioni e le aziende per la realizzazione dei lavori in tempi ristretti".Il ministro ha aggiunto che “une garantire la sicurezza degli operatori, è il”. L’ANSF, d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha quindi avviato un tavolo di lavoro per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed interoperabilità che nella prima fase prenderà in esame le infrastrutture ferroviarie di collegamento con i porti, successivamente sarà estesa a interporti e terminal intermodali.