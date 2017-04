Ultimo scalo per Alitalia. Governo al lavoro per avvicinare le parti

(Teleborsa) - Alitalia al countdown mentre mancano poche ore per trovare un accordo nel giorno in cui,, scadono i tempi della trattativa., ma l'esecutivo è determinato a trovare un'intesa tra le parti entro oggi."Continuiamo a lavorare, c'è una discussione in corso. Il Governo sta lavorando per arrivare, entro oggi, a un accordo tra Alitalia e sindacati sul piano industriale dell'azienda", ha detto il, uscendo dal Mise, dopo l'incontro tra l'esecutivo e i vertici dell'ex compagnia di bandiera. "Stiamo cercando di far avvicinare le parti", ha rilanciato ilI titolari dei dicasteri hanno incontrato stamane nuovamente i segretari delle sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, dopo il vertice di ieri sera , che hanno ribadito le controproposte già fornite dai rappresentanti dei lavoratori sulla vertenza per il piano Alitalia.E' una fase molto delicata, se ci sono le condizioni ci richiameranno", hanno spiegato i leader sindacali, uscendo dal Mise,(Cisl),(Uil) e(Cgil).