Pioggia di vendite a Milano, in linea con i mercati europei

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Gli investitori si sono mossi con prudenza, al ritorno dalle vacanze pasquali, complice l'annuncio a sorpresa delle elezioni anticipate in Gran Bretagna e dal verdetto del referendum turco del weekend.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,55%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%.Sulla parità lo, che rimane a quota 208 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,26%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,90%. Affonda, con un ribasso del 2,46%. Crolla, con una flessione dell'1,59%., che affonda con una discesa dell'1,67%.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,62 miliardi di euro, con un incremento del 15,10%, rispetto ai precedenti 2,28 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,82 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 283.627, rispetto ai precedenti 257.164.Su 216 titoli trattati in Borsa di Milano, 167 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 42. Invariate le rimanenti 7 azioni.(+2,60%),(+1,32%) e(+0,59%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,37%),(-2,56%) e(-2,42%).di Milano, troviamo(+3,18%) e(+0,56%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,79%.Tra i petroliferi, pessima performance per, che registra un ribasso del 3,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,88%.