Precompilata 2017 al via con molte voci "automatiche"

(Teleborsa) -, che dovranno fornire una ricchissimaper poter accedere alle detrazioni previste, che coprono molte voci: dai farmaci alla scuola.: di cui si stimano almeno 29 miliardi per lee 27,8 miliardi per i(questi calibrati a seconda se siano detrazioni piene o detrazioni e diluizioni da spalmare in 10 anni). Poi, circa 18,2 miliardi die circa 10 miliardi di interessi passivi relativi alLa grande novità è chee basterà solo verificare l'esattezza degli importi. Dalle spese per il mutuo e per le ristrutturazioni edilizie o energetiche ai contributi pagati a colf e badanti, dai farmaci alle spese universitarie e scolastiche.Ecco le voci più comuni nel bilancio dei circapresenti in Italia, che da domani potranno accedere al proprio modello, anche se dovranno attendere il 2 maggio (e fino al 24 luglio) per apportare modifiche ed integrazioni o spedire la dichiarazione:- debuttano quest'anno per la prima volta i farmaci da banco (quelli senza prescrizione medica), che erano stati esclusi dalla precompilata 2016 per ritardi di adeguamento del sistema; inoltre sarà possibile visualizzare i pagamenti/detrazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici, per le spese sostenute dall'ottico per occhiali e lenti a contatto, oltre alle altre spese sanitarie in genere.- vengono incluse nella precompilata grazie all'uso della tessera sanitaria sia per l'acquisto di medicinali ad uso veterinario sia per le visite.- entreranno automaticamente nella precompilata i versamenti per forme di previdenza complementare e fondi pensione assieme ai contributi previdenziali ed assistenziali.- si potranno inserire nella precompilata anche i contributi versati per i collaboratori familiari.- inclusi automaticamente gli interessi passivi sui mutui detraibili al 19% fino al tetto di 4 mila euro.- saranno automaticamente inseriti i premi pagati per assicurazioni sulla vita o infortuni e detraibili al 19%.- detraibili sino ad un tetto di 1.550 euro le spese relative ai costi delle pompe funebri.- inserite già in precompilata le tasse pagate alle università pubbliche e private e le spese universitarie in genere, mentre saranno da inserire a mano le spese relative ad affitti per studenti fuori sede che danno luogo a detrazione; non sono automatiche e saranno da inserire a mano sino ad un massimo di 632 euro a figlio le eventuali spese per gli asili nido (pubblici o privati) e sino ad un massimo di 210 euro le spese relative ad attività sportive.- inserite in precompilata (automaticamente salvo buchi) anche le spese sostenuti dai condomini per ristrutturazioni edilizie e efficienza energetica.- non è automatica e saranno da inserire personalmente le spese (bonifici) per ristrutturazioni e risparmio energetico, detraibili rispettivamente al 50% ed al 65%, presenti solo nel foglietto informativo.- saranno da inserire nella precompilata le spese relative a eventuali affitti, spese condominiali ecc. che il giudice abbia disposto a favore dell'ex coniuge.