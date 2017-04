FMI: "Stabilità finanziaria globale è migliorata"

(Teleborsa) - "La stabilità finanziaria globale ha continuato a migliorare nell'ultimo anno, il sistema finanziario è diventato più sicuro e più stabile rispetto all'ultima valutazione. L'attività economica ha avuto un buon impulso. L'outlook è migliorato. Le condizioni monetarie e finanziarie rimangono estremamente accomodanti. E l'ottimismo degli investitori sulle nuove politiche in discussione negliha aumentato i prezzi. Queste sono alcune delle conclusioni del Global Financial Stability Report redatto dal"L'importante - spiega l'organismo guidato da- è cheQuesto significa prevenire gli squilibri di bilancio, resistendo alle barriere commerciali e mantenere la cooperazione globale sui regolamenti necessari per rendere il sistema finanziario più sicuro".Che l'economia mondiale mostri segnali di recupero, lo aveva preannunciato già Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale in un discorso tenuto a Bruxelles una settimana fa , l'organizzazione con sede aspiega che, le discussioni della riforma fiscale, delle spese per le infrastrutture e le riduzioni degli oneri normativi hanno favorito fiducia delle imprese e degli investitori. Questo potrebbe preannunciare un rimbalzo degli investimenti che è stato debole per più di 15 anni"., il FMI spiega che i politici hanno rafforzato il sistema bancario istituendo requisiti patrimoniali più elevati, una regolamentazione più robusta e una maggiore supervisione. Negli ultimi sei mesi, i prezzi azionari dei titoli bancari sono aumentati e la ripresa economica ha preso vigore. Ma questo non deve finire. "In Europa - prosegue il- le tensioni politiche, combinate con una mancanza di progressi sulle sfide strutturali del settore bancario potrebbero riaccendere i timori sulla stabilità finanziaria.spiega l'istituzione internazionale.Ilraccomanda all'Italia di intraprendere "ulteriori passi" volti a agevolare il risanamento dei bilanci delle banche. In Italia, come in Spagna e Portogallo "c'è un alto numero di filiali e personale rispetto agli asset degli istituti di credito", spiega l'organizzazione nel suo Global Financial Stability Report, denunciando il problema dell'overbanking, ovvero dell'eccessiva proliferazione del settore bancario