Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Biomarin Pharmaceutical

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.547,76 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,30%, chiudendo a 2.348,69 punti. Pressoché invariato il(-0,03%); in lieve ribasso lo(-0,33%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,58%),(-0,91%) e(-0,50%).Tra i(+1,37%),(+0,92%),(+0,86%) e(+0,57%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,35%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,32%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.(+2,44%),(+1,37%),(+1,31%) e(+1,20%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -13,57%.Sensibili perdite per, in calo del 2,77%.In apnea, che arretra del 2,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.