Avio approva gli ottimi risultati di esercizio 2016

Avio S.p.A.

(Teleborsa) - Avio, la società produttrice di lanciatori aerospaziali, ha annunciato nell', gli ottimi risultati della gestione 2016.Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il 28 aprile il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato dial 31 dicembre 2016.La società di Colleferro ha chiuso il 2016 con ricavi pari a, inrispetto all’esercizio precedente. L’incremento è principalmente attribuibile allee al pieno avvio dei nuovi programmi di sviluppo di Vega C e Ariane 6 (P120).I risultati in termini di Adjusted EBITDA ed Adjusted EBIT, che escludono i fattori di carattere non ricorrente (prevalentemente legati all’esecuzione dell’operazione straordinaria che ha portato alla quotazione di Avio), sono entrambi in crescita: l’e l’beneficiando del completamento del processo di ammortamento di alcuni costi di ricerca e sviluppo aventi utilità pluriennale.Nel 2016 è migliorata sensibilmente la(in miglioramento rispetto a -34,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2015) beneficiando principalmente delle risorse generate dalla gestione operativa del Gruppo."Il 2016 è stato un altro anno importante di crescita e sviluppo – diceche si è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana lo scorso10 aprile.Avio ha ulteriormentee ha contribuito al raggiungimento del record di affidabilità di Ariane 5 e consolidato l’affidabilità di Vega. Anche nel 2017 proseguiremo il lavoro di sviluppo di nuove tecnologie e di lanciatori sempre più performanti e competitivi – ha aggiunto Ranzo. Di recente, nel nostro stabilimento di Colleferro, abbiamo completato la realizzazione del primo motore died il, il più grande motore a propellente solido in fibra di carbonio mai realizzato al mondo. Il P120C sarà prodotto in grandi volumi ed equipaggerà sia Vega C che Ariane 6 (nelle due versioni Ariane 62 e Ariane 64), i nuovi lanciatori europei che voleranno nel 2019 e 2020, offrendo ai clienti, in tutto il mondo, una".Nella stessa seduta ilal 31 dicembre 2016.E' prevista percon gli analisti per la presentazione dei risultati economico-finanziari dell'azienda