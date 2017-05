Referendum Pd: Matteo Renzi stravince e col 71,10% è di nuovo segretario

(Teleborsa) -I due rivalinon sono riusciti neanche a scalfire la popolarità dell'ex Premier, dimessosi da segretario Pd all'indomani della sconfitta nel referendum costituzionale del 4 dicembre scorso."L'orizzonte del governo è il 2018. Da domani lavoreremo con il premier Gentiloni. Il governo Gentiloni è il nostro Governo", dice Martina., nonostante il voto nella domenica che precede il ponte del 1 maggio, sirecati ai seggi allestiti nelle sezioni del Pd e nei gazebo organizzati dal partito intra iscritti e semplici simpatizzanti. Un'affluenzaLa flessione maggiore si è avuta nelle"Il congresso segna l'inizio di una pagina nuova,della solita partita", ha dichiarato Renzi dalla sede del Pd dopo I risultati.- ha detto - della legge sul dopo di noi, delle unioni civili, della legge sul lavoro, perché se ci sono 700 mila posti di lavoro in più non possiamo far finta di vergognarcene, il Jobs act è una delle cose più straordinariamente di sinistra fatte".E' il rapporto con il popolo che segna la diversità del Pd rispetto a tutti gli altri. Tutti parlano di populismi, ma l'alternativa non è nel salotto, nei tweet, ma nel popolo:di chi vuole l'ideale europeo.scrive Matteo Renzi postando su Instagram un biglietto firmato da lui e da Maurizio Martina, che assicura al tempo stesso il Governo Gentiloni.. Con lui il Premier, che èt dove per la Festa del 1 maggio incontrerà il contingente italiano,