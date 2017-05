Alitalia alla ricerca di nuovi partner

(Teleborsa) - "Per Alitalia siamo ad un nuovo inizio". E' così che il ministro dell'economia,, intervistato da CNN International ha commentato la vicenda del vettore italiano che si è chiusa con il commissariamento della compagnia aerea e la nomina di tre commissari . Lo ha deciso con un decreto ilIl Consiglio dei Ministri ha poi disposto un prestito ponte di"Abbiamo nominato tre commissari e garantito liquidità per altri sei mesi in cui i voli continueranno", ha spiegato Padoan che ha anche aggiunto: "Alitalia ha asset di valore in termini di capitale umano e rotte che possono rappresentare un nuovo inizio, possibilmente con altri partner". Una posizione quella di Padoan condivisa anche dal Ministro dei Trasporti,che si è riunito ieri , 2 maggio, per esaminare la situazione, ha spiegato che l'obiettivo del Governo è quello di garantire i diritti degli italiani a viaggiare e dei lavoratori della compagnia.. I voli proseguiranno regolari con gli orari e le frequenze previste. Del resto il prestito ponte è stato concesso per assicurare la regolarità dei voli e dei servizi Alitalia.A questo punto, la quale conferma nel frattempo quanto già anticipato dal Governo, ovvero che "i voli e le operazioni non subiranno alcuna modifica e continueranno secondo la programmazione prevista".Dato che il Governo ha più volte escluso la nazionalizzazione , ribadita anche oggi, le ipotesi sono almeno tre: ildella compagnia mediante nuovo accordo con i sindacati, che dopo il NO al referendum hanno fatto un "mea culpa" sulla decisione di lasciare in mano ai lavoratori il destino dell'accordo faticosamente raggiunto con l'azienda.; la ricerca di un, cioè di un compratore disposto (anche in cordata) ad accollarsi la gestione della compagnia in crisi e risanarla con eventuali sinergie ed economie di scala. Anche questa ipotesi che appare decisamente "difficile", visto che i papabili (Lufthansa in primis) si sono già defilati., si aprirebbe così la terza ipotesi, ovvero la via del cosiddetto, cioè la suddivisione del Gruppo in più parti che singolarmente avrebbero un valore e potrebbero far gola ad altri player del mercato.Tutto dipenderà poi da cosa deciderà il Governo e da, di nuovo da ieri Segretario del PD. Anche se l'ex Premier ha già detto la sua citando il modello Meridiana , il cui 49% dopo lunghe e difficoltose trattative sta per essere acquisito dalla Qatar Airways di Doha. Anche se in sostanza. Comunque vada, ormai ildella compagnia in crisi,