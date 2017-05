Brexit, via libera da Bruxelles a direttive su negoziato

(Teleborsa) - Via libera della Commissione europea alla prossima fase della Brexit . Lo spiegain una nota dove si legge che l'esecutivo UE ha avviato la seconda fase della procedura dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, per il negoziato di uscita del Regno Unito dall'Unione europea., che comprende un progetto di direttive di negoziato. Questo mandato giuridico fa seguito agli orientamenti politici adottati dal Consiglio europeo.Il testo odierno integra gli orientamenti e fornisce i dettagli necessari per condurre la prima fase dei negoziati. Questo riflette - spiega la nota di Bruxelles - l'approccio a due fasi proposto dai 27 Stati membri e privilegia le questioni necessarie per garantire un ritiro ordinato del Regno Unito dall'Unione Europea.: siano essi cittadini dell'UE a 27 nelo cittadini britannici nell'UE a 27, e dei relativi familiari.La raccomandazione dellaI negoziati non dovranno compromettere in alcun modo l'accordo del Venerdì santo. Si dovranno trovare soluzioni per evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda. È infine necessario regolamentare gli aspetti inerenti alla risoluzione delle controversie e all'amministrazione dell'accordo di recesso.negoziatore dell'Unione per la Brexit a norma dell'articolo 50, ha dichiarato: "Con la raccomandazione odierna ci mettiamo sulla buona strada per assicurare un recesso ordinato delnell'interesse di tutti. Non appena il Regno Unito sarà pronto inizieremo a negoziare in modo costruttivo".