Piazza Affari in rally. L'indice FTSE MIB sfonda quota 21 mila

(Teleborsa) -, che sovraperforma le altre principali Borse Europee, grazie a una serie di trimestrali di alcune big risultate migliori delle attese.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 47,22 dollari per barile, in calo dell'1,25%.Ieri la Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso di interesse , come peraltro atteso, segnalando tuttavia la. L'attenzione degli investitori si sposta ora sugli occupati non agricoli statunitensi, dato in agenda domani 5 maggio.A condizionare il mood degli investitori è anche l'appuntamento con il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia . Secondo gli ultimi sondaggi il candidato centrista Macron sarebbe in testa alle preferenze e dunque ritenuto più convincente rispetto alla rivale anti europeista Le Pen.Torna a galoppare lo, che si posiziona a 221 punti base, con un forte incremento di 27 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,26%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,94%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,50%. In luce, con un ampio progresso dell'1,05%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,49% sul, che sfonda quota 21 mila.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,50%),(+2,87%) e(+2,54%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,64%.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,79% grazie ai conti trimestrali che hanno mostrato ordini e redditività in crescita I buoni risultati societari fanno volare, con una marcata risalita del 3,87%. Focus oggi sull' assemblea che dovrà rinnovare il CdA Brilla, con un forte incremento (+3,47%).Corre(+3,58%) che ha annunciato un trimestre da record Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,79%.Tra i petroliferi, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.