Mercati in stand-by. Focus sugli occupati USA

(Teleborsa) -dopo i rialzi della vigilia. Gli investitori si muovono con prudenza, nel mese di aprile. Sempre negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump è riuscita a far approvare alla Camera la nuova versione della riforma Sanitaria che sostituirà l'Obamacare.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,86% quando mancano ormai due giorni all'esito delle elezioni in Francia . Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 45,48 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a 181 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,19%.si muove debole, (-0,34%), seguita da, (+0,19%). Resta vicino alla parità(-0,07%)., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 21.171 punti.Tra idi Milano, si distinguono(+1,45%),(+1,43%),(+1,22%) tutti promossi dal mercato per i risultati societari del primo trimestre.In attesa dei conti vola(+1,09%). Dimesso, invece, il, su prese di profitto.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72% nonostante la forte crescita del fatturato nel primo trimestre