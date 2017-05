Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Telecomunicazioni

Materiali

Du Pont de Nemours

Verizon Communication

Apple

Boeing

IBM

Nike

Visa

Tesla Motors

Cognizant Technology Solutions

Charter Communications

Monster Beverage

Biomarin Pharmaceutical

Biogen

Incyte

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.399,29 punti. Sulla parità il(+0,02%); in moderato rialzo lo(+0,27%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,62%),(+1,45%) e(+1,43%).del Dow Jones,(+2,97%),(+1,77%),(+1,66%) e(+1,08%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,94%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.(+4,36%),(+4,07%),(+3,78%) e(+3,31%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,07 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.