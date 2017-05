Gioco d'azzardo, arriva la App per capire se siete a rischio ludopatia

(Teleborsa) - Si chiamala App lanciata dal Codacons che permetterà ai giocatori non solo di conoscere i pericoli insiti nel gioco d’azzardo, ma anche di svolgere un test diattraverso il quale verificare se i propri comportamenti siano a rischio ludopatia, e indicherà le strutture sanitarie più vicine dove rivolgersi per ottenere supporto.L’associazione intende "mettere in campo un intervento educativo finalizzato a, attraverso lo sviluppo di una rete informativa capillarizzata sul territorio e la realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione destinata alla popolazione".La App che vuole essere "uno strumento per la sensibilizzazione e l’identificazione dei problemi legati al gioco d’azzardo patologico, nonché un supporto per avviare percorsi riabilitativi",su smartphone e tablet attraverso Google Play, Apple Store e Microsoft.