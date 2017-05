Per UniCredit risultati promettenti. Corre l'utile netto

UniCredit

(Teleborsa) -, rispetto ai 645 milioni dello allo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato è stato sostenuto da ricavi da negoziazione straordinariamente elevati, un'ottima generazione di commissioni e minori rettifiche su crediti.) beneficiando della stagionalità e dell'ampio focus sul business:si è attestato a(-2,5% a/a) in linea con le proiezioni, mentre le commissioni sono salite a 1,5 mld (+4,5% a/a).o,, ha confermato il forte business momentum registrato da tutte le divisioni.. In particolare, è stato registrato un contenimento dei costi del personale a 1,8 mld. Le iniziative per il contenimento dei costi del gruppo UniCredit sono in corso di attuazione:. Nel dettaglio, nel primo trimestre il gruppo ad ora ha 3.470 filiali in Europa occidentale (-66 unità trim/trim, -268 unità a/a) e 1.793 filiali in CEE (-8 unita' trim/trim, -107 unità a/a),(Full Time Equivalent) nel primo trimestre, pari a il 32% delle uscite programmate entro il 2019. In particolare, l'organico addetto alle funzioni di supporto e operative è stato ridotto del 7% nel primo trimestre rispetto al target del 19% stabilito per il 2019.: l'attività di de-risking del bilancio è in corso, con le esposizioni deteriorate lorde del Gruppo in calo da 56,3 mld a 55,3 mld. Il profilo di rischio si è ridotto, con un rapporto tra esposizioni deteriorate e totale dei crediti in calo dall'11,8% del quarto trimestre all'11,4% o alla fine di marzo 2017. Il rapporto di copertura è salito di 0,7 p.p. al 56,3 per cento.; ulteriori cessioni, spiega il gruppo, sono state completate nel mese di aprile per un controvalore di circa 400 milioni. Unicredit sta compiendo ulteriori passi decisivi per risolvere la questione delle esposizioni deteriorate e ha siglato un accordo per la cessione di un portafoglio di leasing pari a 500 milioni, la cui vendita avrà impatto sui risultati del secondo trimestre.(società del gruppo) per la cessione di un portafoglio relativo a esposizioni creditizie residuali derivanti da contratti di leasing risolti non garantiti. "Il portafoglio presenta un valore lordo di libro pari a circa 500 milioni di euro, l'impatto verrà recepito nel bilancio UniCredit del secondo trimestre 2017. La cessione del portafoglio costituisce parte dell'attuale strategia di UniCredit di cessione di assets non "core", finalizzata al rafforzamento del profilo di rischio del gruppo previsto nel piano Transform 2019 ", spiega la nota"UniCredit ha chiuso un primo trimestre promettente. Tali risultati sottolineano come il concetto di "One Bank One UniCredit" e l'implementazione di Transform 2019 stiano già contribuendo attivamente alla nostra performance. Continuiamo ad avere una forte attenzione ai costi, in calo del 1,5% trimestre su trimestre e del 3% anno su anno. La qualità dell’attivo è in ulteriore miglioramento con minori rettifiche su crediti, un più alto rapporto di copertura delle esposizioni deteriorate e un calo del costo del rischio a 60 punti base.. Stiamo già vedendo i primi ma tangibili risultati del nostro piano e sono orgoglioso dell'attenzione che ogni persona del Gruppo mette nell'esecuzione e nel raggiungimento degli obiettivi di Transform 2019". E' questo il commento dell'amministratore delegato