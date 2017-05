Delude l'industria dell'Eurozona, produzione ancora in frenata a marzo

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato oggi dall'dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un decremento mensile dello 0,1% come a febbraio (dato rivisto da -0,3%). Il dato risultache erano per una salita dello 0,3%.la produzione ha registrato un aumento dell'1,9% in accelerazione rispetto al +1,4% rivisto del mese precedente (+1,2% la prima lettura). Anche in questo caso il dato è sotto il consensus che indicava un +2,3%.Per quanto riguarda l', su base mensile non si è registrato alcun incremento, mentre su anno la produzione ha registrato una salita del 2,4% da +2,1% precedente.