Grecia, FMI frena sul debito. Lagarde: "La nostra posizione non è cambiata"

(Teleborsa) - Il(FMI), Christine Lagarde giunta al G7 di Bari coglie l'occasione per chiarire che l'istituzione non è ancora pronta ad aderire al nuovo piano di aiuti alla Grecia.", sulla questione dell'alleggerimento del debito della Grecia, ha affermato Lagarde riferendosi all'ipotesi ventilata dal Ministro delle Finanze lettone, Peter Kazimir, nei giorni scorsi, su un imminente via libera del Fondo agli aiuti."Proseguiamo a lavorare sul pacchetto alleggerimento del debito, ma non c'è ancora abbastanza chiarezza", ha replicato il capo dell'FMI, auspicando che le autorità europee lavorino in tal senso.A inizio maggio, Atene ha raggiunto un accordo preliminare con i suoi creditori a dispetto delle rinnovate ansie circa il rischio di sblocco dell'ulteriore tranche di aiuti, nell'ambito della seconda revisione del programma di salvataggio pattuito nell'estate del 2015.Ad annunciare, era stato il ministro delle finanze greco, Eukleidis Tsakalotos.Fra le concessioni fatte dal governo greco c'è l'da 8.636 euro a 6 mila euro e una serie di, in particolare l'elettricità.