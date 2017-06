Commercio, coro di "no" al CETA: bisogna analizzarne i potenziali effetti

(Teleborsa) - Il CETA potrebbe avere impatti economici e sociali molto negativi.Ad esprimere la propria preoccupazione sul Comprehensive Economic and Trade Agreement, l’accordo commerciale tra Unione Europea e Canada che il Senato italiano dovrebbe sottoporre a ratifica il 22 giugno , sono numerose realtà della società civile, del mondo sindacale, produttivo e dell’ambientalismo, che hanno incontrato il Presidente di Palazzo Madama, Piero Grasso, per esprimere le diffuse preoccupazioni in merito.I rappresentanti di Cgil, Coldiretti, Legambiente, Adusbef, Federconsumatori e altre associazioni hanno sottolineato la "necessità disull’ordinamento democratico, l'uguaglianza di fronte alla legge, l’occupazione, il settore agricolo e agroalimentare, i diritti dei consumatori e dei lavoratori, il settore dei servizi, il principio di precauzione, la salute e l’ambiente", come si legge in una nota.In particolare, si è evidenziata l'opportunità di attendere il, alle prese con un ricorso firmato da 106 Parlamentari,, che potrebbe minare l’esercizio della sovranità nazionale, violare il principio di precauzione, l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici e il principio di uguaglianza davanti alla legge.Va inoltre sottolineato che in Canada nulla verrà deciso fino al prossimo autunno. L’assemblea legislativa del Quebec, infatti, ha terminato le sue sessioni deliberative e non tornerà a riunirsi prima di settembre. Per questa ragione, rimane incompiuta l’approvazione della legge sull’implementazione provvisoria del CETA, che dunque non potrà entrare completamente in vigore per i prossimi tre mesi, conclude la nota.