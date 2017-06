Spazio, Avio presenta all'Air Show di Parigi il nuovo SSMS per Vega

Avio

(Teleborsa) - Il, dedicato all'aeronautica ed allo spazio, rappresenta una, presente all'evento con i suoi prodotti più innovativi.L'azienda all'avanguardia di Colleferro, quotata da qualche mese alla Borsa di Milano, ha infatti(Small Spacecraft Mission Service), il progetto del'Agenzia Spaziale Europea (ESA) realizzato con il sostegno dell’Agenzia spaziale italiana e della Repubblica Ceca.Vega-SSMS è unconcepito da Avio per soddisfare le richieste di servizio di lancio in orbita bassa ( 300 KM e oltre) di aggregati di piccoli satelliti con un peso variabile tra 1 Kg (Cubesat o aggregati di Cubesat) e 400 Kg (Minisat). Realizzato da, azienda italiana con sede a Benevento, saràe il primo volo di qualifica è previsto entro la fine del 2018.“Grazie a SSMS Vega e Vega C aumenteranno la loro flessibilità e versatilità di lancio per soddisfare le richieste sempre più sofisticate dei clienti dei piccoli satelliti fornendo loro un servizio dedicato e competitivo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Avio.