Bankitalia, salvataggio banche venete "inevitabile" e "vantaggioso"

(Teleborsa) -ritiene che ilsia stata" caratterizzata da. Ad affermarlo oggi è stato il vicedirettore dell'Istituto centrale,. nel corso di un briefing con la stampa."E' sbagliato dire che lo Stato ci perde. Forse ci guadagna, e se ci perde è in maniera ridotta e quindi capace di sopportarlo", ha affermato il dirigente dell'Istituto di Via Nazionale, aggiungendo cheSecondo Panetta, il salvataggio ha, che avrebbe travolto 20 mila piccole imprese e 600 mila persone. Per il dirigente, inoltre, questa misura "può rappresentare un punto di svolta per l'immagine e la percezione del sistema bancario italiano" con conseguenteQuanto a Intesa Sanpaolo, il dirigente di Palazzo Koch ha affermato che"ha le dimensioni, la struttura e il management per rendere redditizia la parte buona" delle due banche venete.