Alibaba promossa da JP Morgan

(Teleborsa) -Oggiha avviato la copertura sul titolo del gigante cinese dell'e-commerce a "" con target price di, che rappresenta una crescita del 30% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì.Per la banca statunitense,sta compiendo una trasformazione da una compagnia di puro commercio onlineQuesta espansione permetterà alla compagnia di Hangzhou non solo di entrare in voci di bilancio aziendale non legate a transazioni fisiche (come le ricerche di mercato, riconoscibilità del marchio e servizio consumatori), ma anche di sostenere una crescita sia di ricavi che di guadagni.La promozione fa bene al titolo, in rialzo aldello 0,9% in un contesto generalmente debole.