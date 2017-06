Piazza Affari chiude in rally in con l'Europa che resta incolore

Wall Street

(Teleborsa) -, rimasti incolore per tutta la giornata, nonostante la performance positiva diA sostenere il Listino tricolore hanno contribuito, dopo gli sviluppi positivi delle banche venete , ed iModerato ottimismo dopo il discorso di ieri della numero uno della, che ha confermato il suo ottimismo sulla congiuntura statunitense . Dal fronte macro, doccia fredda dall'inflazione in Italia L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.250,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,81%.Sulla parità lo, che rimane a quota 166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.poco mossa, che mostra un -0,19%, debole, con un ribasso dello 0,63%, quasi invariata, che riporta un -0,11%., che porta a casa un guadagno dell'1,24% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,09% rispetto alla chiusura di ieri. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); in frazionale calo il(-0,25%).A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,97 miliardi di euro, con un incremento di ben 516,2 milioni di euro, pari al 21,03% rispetto ai precedenti 2,46 miliardi.Su 220 titoli trattati in Borsa di Milano, 102 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 109. Invariate le rimanenti 9 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,85%),(+1,65%) e(+1,50%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,35%),(-1,29%) e(-0,97%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,07%, seguita da(+3,75%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,58%.Effervescente, con un progresso del 2,57%, dopo che i soci hanno "blindato" il controllo Scattano i realizzi su, che ha terminato le contrattazioni a -2,47%, dopo il rally dei giorni scorsi. Nel lusso hanno fatot male anche, con un decremento dell'1,55%,, che soffre un calo dell'1,52%, e, che archivia la seduta con un calo dello 0,71%.