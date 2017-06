RFI, inaugurato il primo tratto della Napoli-Bari con Delrio

(Teleborsa) - E' stato inaugurato oggi il, tra Cervaro e Bovino, aperto al traffico ferroviario e facente parte dell’itinerario che collegherà il Capoluogo campano con la Puglia, nell’ambito del Corridoio europeo TEN-T Scandinavo – Mediterraneo.A bordo del treno, partito da Foggia con destinazione Benevento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasportie l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italianainsieme a rappresentanti delle istituzioni locali.Il nuovo tracciato ferroviarioè stato, parte in variante e parte in affiancamento alla linea esistente completamente rinnovata, sotto lala società di ingegneria del Gruppo FS Italiane.Per consentireè stato implementato un nuovo apparato tecnologico per il distanziamento treni (ACC-M) che governerà l’intera tratta dal Posto centrale di Napoli. L’incremento della velocità fino a 200 km/h sarà raggiunto a settembre 2017 con corse prova propedeutiche.mentre il completamento degli interventi è previsto nel 2026, quando sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 ore.Con l’attivazione di oggi si realizza un altro step delprevisto dal Commissario di Governo, Maurizio Gentile, per l’itinerario Napoli - Bari. A marzo di quest’anno sono stati aggiudicati i primi due lotti della Napoli - Bari (Napoli-Cancello e Cancello – Frasso Telesino) per un valore di oltre 700 milioni di euro, i cui lavori saranno completati nel 2022.