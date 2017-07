Borsa di Milano in pole. Mercati a prova di rally con le banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Automotive

Banche

Materie prime

Sanitario

Viaggi e intrattenimento

Chimico

BPER

in scia con l'ottimo andamento del comparto bancario

Fiat Chrysler

Unipol

UBI Banca

Recordati

Mediaset

(Teleborsa) -, che chiudono le contrattazioni in rally, traendo beneficio dalla performance positiva di Wall Street e dall'andamento sostenuto del. Ad aiutare le borse anche i positivi dati sull' ISM manifatturiero americano e sui PMI dell'Area Euro. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,56%. In ribasso l', che continua gli scambi a 1.222 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,61%.Lieve calo dello, che scende a 166 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,14%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,22%, ben impostata, che segna un forte rialzo dello 0,88%, bene, che chiude con un +1,47%., con il, che mette a segno un guadagno del 2,08%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 23.168 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,16%); leggermente negativo il(-0,25%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,45 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,55 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 244.292, rispetto ai 252.111 precedenti.Tra i 220 titoli trattati, 86 hanno chiuso in flessione, mentre 124 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 10 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,40%),(+3,27%) e(+3,05%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,67%),(-0,56%) e(-0,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+6,46%), dopo l'acquisto della nuova Carife edIn pole(+6,07%), in attesa dei dati sulle immatricolazioni italiane stasera Bene anche(+5,31%), che ben4eficia ancora del riassetto, ed(+3,98%).La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -2,03%, che ha concluso l'acquisizione da Astrazeneca di diritti europei di prodotti a base di metoprololo Tentenna, che cede lo 0,64%.