Migranti: al vertice di Parigi Italia, Francia e Germania trovano l'intesa

(Teleborsa) -. C'è l'intesa di Francia e Germania che danno l'appoggio all'Italia sulla delicatissima e spinosa questione dell'immigrazione che prosegue inarrestabile verso l'Italia tanto da aver fatto fare al Paeseun passo formale verso l'UE per chiedere il blocco alle navi straniere L'accordo arriva al prevertice di Parigi, che anticipa di pochi giorni il summit di, che si terrà giovedì 6 luglio. L'incontro voluto dal Ministro dell'Internoha visto la partecipazione del suo omologo tedesco,e di quello francese. Nella capitale franceseera presente anche il commissario europeo per gli Affari interniIl documento che si sta mettendo a punto e che l'Italia presenterà il 6 luglio in Estonia all'incontro dei ministri degli Interni di tutti e 28 i Paesi vede tra i punti fermi la regolamentazione delle azioni e dei finanziamenti dellee più fondi per consentire alla Libia il controllo delle coste. Altro tema cruciale laL'Italia chiede all'Europa impegni certi e alcune modifiche delle regole vigenti finora che fanno accedere alla relocation solo i richiedenti asilo di nazionalità con un tasso medio di riconoscimento pari o superiore al 75%. Una soglia troppo alta, che si chiede di rivedere.Ridurre gli sbarchi è un altro pensiero costante a cui si sta lavorando. La partita fondamentale - ha dichiarato il Ministro dell'interno- si gioca in Libia. Paese di transito da cui è arrivato nei primi cinque mesi di quest'anno il 97% dei migranti. E là che serve un Governo stabile e stiamo lavorando per farlo". Sull'emergenza migrantiriferirà alla Camera mercoledì 5 luglio.