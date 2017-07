La 500 festeggia le sue 60 candeline al Moma

FCA

(Teleborsa) - Il 4 luglio del 1957 lausciva dallo stabilimentodie veniva lanciata sul mercato italiano. Esattamente 60 anni dopo, il "" è stato accolto alnella sua esposizione permanente, accanto ad un altro storico simbolo del Made in Italy, il "vespino".: la piccola del gruppo Fiat viene comprata per l'80% all'estero, resta stabilmente sopra le 200 mila vetture vendute l'anno, ed è leader delle city-car in Europa. Per festeggiare il compleannolancerà una nuova versione, ribattezzata "Anniversario", con diversi interventi stilistici volti a ricordare le prime versioni degli anni '60.Un omaggio che è anche un richiamo aldi quel decennio, di cui la 500 fu uno dei simboli. Infatti per, responsabiledel gruppo, l'utilitaria oltre ad aver costituito un'innovazione tecnologica rispetto alle vetture di quei decenni fu "chiave di volta della rinascita italiana".