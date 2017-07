Migranti, scontro Juncker-Tajani all'Europarlamento deserto

(Teleborsa) -, nel giorno in cui si discuteva dell', dopo che l'Austria ha minacciato di porre l'esercito al confine con il Brennero, mentre Francia e Spagna hanno detto no allo sbarco dei migranti tratti in salvo in mare presso i loro pèorti.Della nuova emergenza si è discusso oggi nella seduta plenaria, dove si è consumato unoJuncker, nel riferire sull'emergenza migranti, mentre i commissari Bruxelles stanno studiando, si è scagliato contro l'organo legislativo e lo, affermando. Poi, ha chiarito che "il fatto che c'è solo una trentina di deputati presenti dimostra che il Parlamento europeo non è serio". "Moderi i termini, è la Commissione sotto il controllo del Parlamento, non il contrario", ha tuonato Tajani per tutta risposta.Il bilancio delle migrazioni dall'Africa è impotente: secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),, di cui quasi l'85% è approdato in Italia (85.183), mentre il resto degli arrivi è suddiviso tra Grecia (9.290), Cipro (273) e Spagna (6.464).