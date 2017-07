Lavoro, franchising: Il 35% delle imprese ha una titolare donna

(Teleborsa) -. Le statistiche del 2016, infatti, confermano il trend in crescita per le donne nel mondo del franchising, il settore del commercio e dei servizi in affiliazione che ha unSecondo le rilevazioni riportate da Donnainaffari.it, tra i 51 mila franchisee titolari di un negozio o di un centro servizi in franchising,, cioè tra quel mezzo milione di italiani che ogni anno si avvicina con interesse alla formula del franchising: qui le donne sono(con un aumento dell’1,8% rispetto al 2015).E una conferma viene anche dalla fiera di settore, il, che ha registrato tra i suoi visitatori il 31% di donne (con un aumento del 4% rispetto al 2015).Pur essendo maggiore il numero degli uomini che si avvicinano al mondo del franchising,e divengono franchisee.