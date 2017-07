Borsa Milano riapre in rialzo in scia alle altre Euroborse

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

STMicroelectronics

BPER

Mediaset

UBI Banca

Moncler

Telecom Italia

(Teleborsa) -, in scia alla performance delle borse asiatiche di Wall Street , mentre si attende lain settimana.Pochissimi spunti sul fronte macroeconomico, fatta eccezione stamattina per ilL'è sostanzialmente stabile su 1,139. Aumenta di poco lo, che si porta a 176 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,32%.la migliore ècon un incremento dello 0,66%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,26%, e per, che riflette un moderato aumento dello 0,37%., con ilche sta mettendo a segno un +0,22%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+2,76%).Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,68%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,56%.In luce, con un ampio progresso dell'1,32%.La peggiore performance è quella di, che cede lo 0,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.