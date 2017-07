Dall'Ecofin un piano d'azione sulle sofferenze bancarie

(Teleborsa) - Il Consiglio Ecofin svoltosi a Bruxelles ha approvato il varo di un NPL ) iscritti nei bilanci delle banche.: ridurne gli stock ancora molto elevati nel settore in Europa, a prevenire il rischio che tornino ad accumularsi e, a liberare risorse da impiegare a sostegno dell'economia reale.In questo quadro, ", spingendo per l'armonizzazione dei regimi fallimentari nazionali e lavorando,(l'Autorità bancaria europea) a un, per le società di gestione degli asset bancari", ha spiegato il vicepresidente dell'Esecutivo comunitario responsabile per l'Euro e la Stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, durante la conferenza stampa al termine dell'Ecofin."Abbiamo discusso di un rapporto di gestione degli NPL a livello europeo, che contiene linee guida sul ruolo della sorveglianza nel definire piani di gestione, sviluppo dei mercati secondari, sviluppo di un blueprint cioè di un", ha detto il