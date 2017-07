Banche: Fitch, impatto su rating dipende da costi salvataggi

(Teleborsa) - L'impatto dei recenti interventi nel settore bancario sul rating sovrano dell'Italia dipenderà dai costi sostenuti e dalle soluzioni capaci di affrontare i problemi del comparto.Lo scrive, in cui affronta la questione degli NPL e solleva dubbi sull'applicazione della direttiva UE sul meccanismo di risoluzione per le banche.Lo scorso aprile l'agenzia aveva ridotto la valutazione sovrana dell'Italia di un gradino, portandola a "BBB" da "BBB+"."Il trattamento contrastante di Banco Popular Espanol in Spagna , che è stato messo in risoluzione - osserva Fitch - e Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza in Italia che sono state liquidate , sollevano domande sull'applicazione della direttiva UE di risoluzione delle banche".