I saldi piacciono ancora, alta soddisfazione tra i clienti

(Teleborsa) - Anche nell'era del digitale,, un italiano su tre ha già approfittato delle vendite di fine stagione per fare almeno un acquisto in un negozio, ed. E, tra chi ha partecipato,: l'88% ha trovato quel che cercava, eÈ la fotografia scattata dalle rilevazioni compiute dapersu clienti e commercianti al termine della seconda settimana dei saldi estivi 2017.: il 26% di chi non è ancora andato, infatti, ha rimandato il giro tra le vetrine proprio per l’eccessiva calura. Il 42%, invece, cita la mancanza di risorse economiche sufficienti, mentre il 32% dice di comprare quando ha bisogno, senza aspettare i saldi.Chi ha partecipato ai saldi, invece, è stato convinto soprattutto dalla possibilità di risparmio (79%), ma anche dalla chance di comprare un(16%). Ma c’è anche un 5% che partecipa ai saldi perché ama l’atmosfera delle vendite di fine stagione nei negozi.La formula dei, convince anche gli, e addirittura il 67% pensa che sia giusta anche la data di partenza, nonostante avvenga solo pochi giorni dopo l’inizio della stagione estiva (21 giugno). I saldi risultano essere efficaci soprattutto come strumento di fidelizzazione: per un negoziante su tre, i clienti abituali costituiscono tra il 50% ed il 75% delle vendite complessive.