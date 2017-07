Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

Discovery Communications

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,31%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.473,83 punti. Leggermente positivo il(+0,69%), come l'S&P 100 (0,5%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,40%),(+1,09%) e(+0,80%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,57%),(+1,25%),(+1,24%) e(+1,24%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,27%.(+20,88%),(+4,34%),(+3,35%) e(+3,06%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,07%.Sensibili perdite per, in calo del 2,01%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.