La BCE conferma tassi interesse invariati. Ribadisce QE fino a dicembre

(Teleborsa) - Invariata la politica monetaria dellache ha lasciato i tassi di interesse fermi a zero, come largamente previsto.Nella riunione odierna ilha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali,. Ilsi attendee ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività., il, sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.Contestualmente agli acquisti netti è reinvestito il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività. Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, il Consiglio direttivo è pronto a incrementare il programma in termini di entità e/o durata.Il Presidente della BCE,i, spiegherà le ragioni di questa scelta durante la consueta conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio alle ore 14:30.