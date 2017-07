Fisco, nessun rischio di doppia imposizione per chi partecipa alla voluntary disclosure bis

(Teleborsa) -. È uno dei nuovi chiarimenti forniti dall', dove l’Agenzia illustra le novità introdotte dal decreto legge in materia di procedura di collaborazione volontaria. Il documento, inoltre, fornisce delucidazioni anche sull'estensione dell'esonero dagli obblighi dichiarativi per l'(imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e l'(imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) e sulla determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente.– Chi aderisce alla voluntary disclosure bis - fa sapere l'Agenzia delle Entrate - può detrarre le imposte pagate all'estero a titolo definitivo relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri. Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa. Con la circolare di oggi le Entrate chiariscono che la possibilità detrarre le imposte pagate all'estero vale anche per gli atti non ancora definiti emanati nell'ambito della precedente edizione della voluntary.- Il contribuente che accetta la procedura di collaborazione volontaria bis è esonerato da alcuni obblighi dichiarativi, tra cui quelli relativi al monitoraggio fiscale.. In base al Dl n. 50/2017, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare nemmeno l’imposta sul valore degli immobili situati all'estero () e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (). In questo modo è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.