Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 21.580,07 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.472,54 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,01%), come l'S&P 100 (-0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,88%.Tra i(+1,47%),(+1,41%),(+0,88%) e(+0,83%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,92%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Tra i(+9,19%),(+2,69%),(+2,41%) e(+2,39%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,73%.Affonda, con un ribasso del 4,55%.Crolla, con una flessione del 2,60%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,34%.