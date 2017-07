Ryanair, volano i profitti del primo trimestre

(Teleborsa) -in salita del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Il Gruppo spiega che la performance è dovuta alla diversa calendarizzazione quest'anno delle festività di Pasqua, che nel 2016 cadevano in un altro trimestre.I tre mesi chiusi a giugno hanno visto i volumi di traffico passeggeri crescere del 12% a quota 35 milioni e il fatturato salire del 13% a 1,91 miliardi di euro.Guardando al futuro, per l'intero esercizio fiscale, Ryanair prevede un utile tra 1,4 e 1,45 miliardi di euro, in rialzo dagli 1,32 miliardi di euro dell'anno precedente. Il gruppo, tuttavia lancia l’allarme sull'effetto della Brexit